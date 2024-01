Feest voor iedereen die de Epstein-saga op de voet volgt, want in nieuwe vrijgegeven rechtbankdocumenten worden de woorden "sex tapes" gecombineerd met de namen "Clinton, Prince Andrew and Richard Branson" en dat precies het drama waar de publieke tribune op zat te wachten. De beweringen komen uit emails van getuige Sarah Ransome en gaan over haar vriendin die haar de belastende seksvideo's zou hebben gegeven. Dat klinkt als een homerun in deze misbruikzaak, waar het niet dat niemand deze batsbeelden ooit zag en dat Sarah in 2019 aan de New Yorker vertelde dat ze tapes had verzonnen om aandacht te genereren voor de zaak en om Epstein het idee te geven dat er bewijs naar buiten zou komen als hij haar wat zou aandoen. Bestonden de tapes echt niet en zoog Ransome alles uit haar duim of zwichtte ze onder de druk van machtige betrokken partijen? We hebben geen idee, dus dat mag u lekker zelf uitzoeken aan de hand van deze berg juridische documenten waaruit iedereen zijn eigen gelijk kan destilleren. De ene kant zal wijzen op de genoemde tapes en de eveneens aangehaalde, maar onbewezen, afkoping door de Clinton Foundation. En de andere kant over een andere getuigenis van Ransome waarin ze uit de doeken doet dat een andere vriendin meermaals seks had met Donald Trump in Epsteins huis. "She told me how he kept going on about how he liked her 'pert nipples'. Donald Trump liked flicking and sucking her nipples until they were raw." Allebei waar of allebei verzonnen? Steek een sigaar op en oordeel lekker zelf.