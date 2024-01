Speciaal correspondent Autopsie, onze Spartacus, zit een paar dagen in een privévliegtuig dus nu moeten WIJ de 943 pagina's van de Epstein-docs doorspitten. Dat mag u lekker zelf doen, het kan hier. Prince Andrew wordt genoemd, dat wisten we natuurlijk al wel, en Bill Clinton wordt genoemd en dat wisten we ook al wel. Laat Bill een bezemkast zien en hij wordt helemaal gek van geluk. Ook Michael Jackson en David Copperfield worden genoemd in de documenten die voor een deel draaien om de getuigenissen van Johanna Sjoberg, die in 2016 voor Epstein werkte, en verklaarde tot 'erotische massages' te zijn gedwongen. Al met al: "The first batch of documents didn’t appear to contain any bombshell revelations. Much of the information in them has already been released through media reports and other court proceedings." Nou, zoek zelf, en laat maar horen!