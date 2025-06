In onze berichtgeving over de geboorte van prinses voor spek en bonen Alexia Juliana Marcella Laurentien is een storende fout geslopen. In de bijbehorende hyperlink koningskind wordt naar Prinses Alexia verwezen met "nieuwe uitkeringstrekker" in de URL. Dit bleek onjuist ontdekten wij bij navraag op parlement.com. Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld, betreuren de ontstane ophef en feliciteren de prinses met haar twintigste verjaardag. Einde bericht.