Sydwie? Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Raquel Welch, Pamela Anderson... Sydney Sweeney. Hollywoods nieuwste sekssymbool die mogelijk bekend is van acteren. Ze had een bijrolletje in Once Upon a Time in Hollywood van Tarantino, een aardig personage in The White Lotus en verder hebben we eigenlijk geen flauw idee. Omdat ze, ehh, zo gigantisch goed kan acteren gaat ze al een tijdje over het internet als Hollywoods nieuwste superster. En vandaag is ze jarig, want na 11 september komt altijd 12 september. Gratuliere meid.