Vorig jaar: 24 april. In 2019: 23 april. En nu schrijven we 13 april (DERTIEN APRIL) en meer dan een WEEK EERDER DAN NORMAAL is het NK Landjepik in Amsterdam weer begonnen. Maar met die oorlog daar in Gaza kun je beter maar nu je land koloniseren, voor het te laat is. Een maand per jaar is het trouwens juridisch bindend grensmateriaal, stoepkrijt en ducttape, als Maikel en Lulbert uit de provincie (niks mis mee trouwens) aan de Apollolaan in Amsterdam hun lp's van James Overlast proberen te slijten aan het slentervolk. Stoepkrijt wegspuiten en tape weghalen = hand eraf hakken en gevangenisstraf t/m 27 april. Oranje boven, leve de koning en we gaan lekker vroeg aan de De Kuyper.