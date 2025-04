Schakelen we nu rechtstreeks naar het einde van de wereld, waar nu eindelijk wat te beleven valt, éen kroeg en éen kerk, allemaal dezelfde achternamen en pleinen, fietsen die niet op slot staan, wegen die niet naar Rome gaan, maar het bos in, waar de Zwarte Cross is, waar de deur los is, waar geluk nog heel gewoon is en de lucht schoon, waar het stil is, want iedereen is studeren in het Westen, maar vandaag niet. DE ORANJES KOMEN NAAR DE OVERKANT, voor een concert van Suzan & Freek (foto). Koninklijk Programma HIERRR. En daaro DE LIVESTREAM. Later meer.