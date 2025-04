Je ziet natuurlijk op Koningsdag een hoop rare shit op straat. Gedrag waar je normaal alleen de lokale crackjunk wel eens op betrapt wordt na 12 bier en 6 oranjebitter ineens vertoond door je buurman. Leuk, hoort erbij. Je ziet mensen tegen winkelruiten zeiken, in portieken poepen, en in Amsterdam zag men zelfs 2 mensen neuq0n op een parkeerplaats. Dat wordt dan, zoals dat gaat, door omstanders gefilmd en zodoende gingen die beelden, bij de redactie bekend, ineens het hele internet over. Hi hi ha hoe 'vrijmarkt' amirite, dat soort teksten.

Nu blijkt dat de daad op die beelden mogelijk niet vrijwillig was. De Telegraaf schrijft: "Het verhaal gaat dat de man zonder toestemming op een uitgetelde vrouw is gedoken en haar dus heeft verkracht. De Amsterdamse politie kent de beelden ook en doet volop onderzoek, vertelt een woordvoerster. „Wij zijn op zoek naar getuigen en vragen hen om contact met ons op te nemen via 0900-8844.”" Toestand.

UPDATE: De twee van de video kennen elkaar, meldt het AD. Politie: "onduidelijk of er sprake is van wederzijdse instemming".