Het was weer zover. BLIJKBAAR. Wim-Lex en Máxima hebben een roedel onderdanen uitgenodigd waar Wim-Lex en Máxima wel van durven zeggen dat het uitblinkende onderdanen zijn. Uiteraard maakte het koningspaar alweer de fout om iedereen van ons mooie blogje over het hoofd te zien. Zelfs Spartacus, en die was nog wel genomineerd voor een prijs. Wie waren er dan wel, horen wij u vragen. Nou, behalve Sinan Can en juf Helma van De Luizenmoeder herkennen wij er behoorlijk weinig. Ja, chef anti-Israël Rob Vreeken van de Volkskrant. Die was uitgenodigd omdat daar afgelopen jaar de verslaggeving zo lekker verliep. Verder een hoop al dan niet paralympische sporters en de 'Legal Woman of the Year'. Nou, kweenie hoor, maar volgens mij zijn wij hier op GSHQ ook allemaal HARTSTIKKE LEGAAL. Hopelijk zien onze vorsten komend jaar eindelijk het felroze licht. We zijn al begonnen met Mosterds etiquetteles.