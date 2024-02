De tijd dat de commercials het hoogtepunt van de Super Bowl vormden, ligt ver achter ons. De miljoenen kostende seconden in de hoogmis van het kapitalisme worden tegenwoordig vooral gevuld door filmtrailers en bedrijven die weliswaar bakken met geld uitgeven aan dure bekende namen en nog duurdere producties, maar niet langer opvallen in deze constante ejaculatie van onbeteugelde paarse broeken. Alleen echte visionairs weten zich nog te onderscheiden in deze eenheidsworst van onbegrensde commercie. Zoals onbegrepen genie Kanye West die zijn kostbare Super Bowl-seconden vult met een zelfgefilmde en ogenschijnlijk geïmproviseerde video in zijn auto. Waarvan zijn 'mmmmmm' waarschijnlijk meer aan zendtijd kostte, dan de gemiddelde Amerikaan in drie jaar verdient. Weliswaar niet landelijk, maar enkel in bepaalde regio's uitgezonden, maar voor echte genieën is dat genoeg om meer op te vallen dan al die gepolijste reclamebureaumeuk bij elkaar. Wat een kunstenaar is het toch.