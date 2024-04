Eigenlijk geen idee hoe representatief het boomerpanel van die rooie van EenVandaag is maar goed: het 'vertrouwen' in Máxima is afgenomen. Wat toch een rare parameter blijft, want die Oranjelui moeten gewoon lekker lintjes knippen, beetje naar onderdanen zwaaien, belachelijk dure jurkjes shoppen en als een stel dolle wankers op de tribune gaan zitten schreeuwen als Sjinkie Knegt voor de medailles gaat. Máxima begaf zich echter met de tenen in superjankzone - had het over de digitale euro enzo - nou en dan heb je het gedaan. We hebben intussen minder vertrouwen in de mevrouw die 25 jaar geleden de oranje broektompouce van de pilskoning opvrat op een plee in Sevilla. Minder vertrouwen, lol. We vertrouwen je niet meer, Máxima!!! Dat zal haar leren. ENFIN genoeg gekletst, we moeten nog een outfit uitzoeken voor zuipdag. Euhh KONINGSDAG.