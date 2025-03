Die mavojuf in het midden is dus Máxima en die zegt gewoon dat het FRIET is. Terwijl het patat is. Ze vindt het niet lekker en ze eet het nooit. "Als je het maar friet noemt." Ja wat is dat nou voor een stellig geleuter? Is het 'bullseye' of 'de roos'? Ik kijk nooit darts dus het is de roos. Zo werkt het dus niet. Het is patat en anders ga je maar weer lekker terug naar Argentinië.