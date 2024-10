Onrust over secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres. De morsige Portugees was afgelopen week te gast op de BRICS-top - de club van hoogst ongezellige landen - in het Russische Kazan en drukte daar onder meer de hand van de Russische president Vladimir Poetin. Er liep sowieso een bont gezelschap van hele en halve autocraten zoals Xi Jinping van China en Narendra Modi van India maar ook de kersverse president van Iran Masoud Pezeshkian en president van de ‘staat’ Palestina Mahmoud Abbas rond.

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) noemde in de Tweede Kamer de aanwezigheid van Guterres ‘heel kwalijk’, Kiev liet per ommegaande weten dat de VN-chef niet meer welkom is in Oekraïne, een voorgenomen bezoek van de 75-jarige socialist werd afgezegd. Volodymyr Zelensky was sowieso al getergd omdat Guterres weigerde te verschijnen op de vredestop in Zwitserland afgelopen zomer. Voorgangers van Veldkamp zoals de CDA’ers Ben Bot en Jaap de Hoop Scheffer hebben overigens wél begrip voor het bezoek van Guterres: ook de BRICS-landen maken onderdeel van ‘zijn’ VN-gemeenschap uit en zijn goed voor 45 procent van de wereldbevolking en 35 procent van de wereldeconomie nietwaar.

Dat alles laat onverlet dat Guterres een omstreden figuur is. Terecht verklaarde Jeruzalem hem onlangs persona non grata omdat de VN-baas weigert de Iraanse aanval met ballistische raketten op Nederlands bondgenoot Israël te veroordelen. De VN speelt sowieso een dubieuze rol in het Midden-Oosten-conflict: er zijn connecties tussen terreurorganisatie Hamas en UNRWA en UNIFIL-soldaten in het grensgebied van Libanon kijken vanuit hun wachttorens uit op uitgangen van Hezbollah-tunnels om deze vervolgens ongemoeid te laten.