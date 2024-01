Een hele goede geopolitieke morgen (of beter: avond) allemaal en welkom bij nieuws over landen, die niet in het Westen liggen bij het Westen horen. De uitdrukking BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) bestond al een tijdje, daarna bedachten die landen dat ze op basis van de kracht van diversiteit gezellig samen konden gaan werken aan de dekolonisering van de mondiale orde, en vanaf vandaag hebben ze er vijf nieuwe leden bij: Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Ethiopië en Iran. Dan kunt u zeggen 'dat zijn vijf verschrikkelijke landen, wie wil die nou bij zijn club hebben?', nou, dat is dus de club waar Rusland en China al bij zitten. Argentinië zou eigenlijk ook nog lid worden maar dat heeft Rob Jetten Javier Milei hoogstpersoonlijk voorkomen. Nu blijft over: een as van het kwaad, met gezellige vakantielanden Brazilië, India en Zuid-Afrika erbij. Wij zijn geen Rob de Wijk maar wij denken dat dit wel eens verkeerd af zou kunnen lopen voor het dorpje dat wij zo langzamerhand zo goed kennen aka NEDERLAND. En hee. In Iran kun je prima leven, zolang je je maar niet met politiek bemoeit!