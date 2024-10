Gebeurt er nog iets leuks op het internet of is het alleen maar ellende? Ha, echt wel. De Colombiaanse zangeres Shakira (47, en nog steeds gezegend met babyvet) heeft een nieuw mopje muziek uit. Soltera, wat zoiets als "alleenstaande vrouw" betekent (heeft verder niks met de scheiding van oud-voetballer Gerard Piqué te maken, schijnt). Er is nog geen officiële muziekvideo en daarom maakt iedereen en z'n madre in Latin-Amerika (en de rest van de wereld) er zelf maar wat van: 15 seconden-video's met een mal dansje. En dat is best aanstekelijk, alleen zijn wij houten klazen, dus verzoeken wij vriendelijk of Het Koningshuis kan bijspringen. Want die Argentijnse heupen liegen niet. Inspiratie bij #SolteraChallenge en ShakiraShakira. Go Max.