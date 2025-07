Zorgelijke berichten uit Argentinië waar Carlos Ancapichun zoek is geraakt. Nu zult u zeggen wat kan ons dat nou schelen wie is die Carlos Ancapichun nou maar dat is dus de beheerder van het landgoed van Onze Vorstin Máxima, en in die hoedanigheid een Persoon van Interesse alhier. Even een quoteje waar wij met ons dos cervezas por favor Spaans ook nog wel enige wijs uit kunnen. "La familia de Carlos Ancapichun denunció la desaparición del cuidador de la casa de Máxima en Villa La Angostura hace algunas semanas, luego de que el hombre emprendiera un viaje a Entrelagos para visitar a sus parientes de Chile y nunca regresara. Días después, Carabineros informaron el hallazgo de la camioneta en la que Ancapichun se trasladaba; en ella, había también botas y ropa de campo." Klinkt als: foute boel. Iemand in Argentinië dus. Die plotseling is verdwenen. En iets te maken heeft met de familie Zorreguieta. Iemand enig idee waar Julio Poch uithangt? Of De Chileen anders?