Nou, daar zitten ze dan... Jut & Jul. Poppenkast van het Jaar, en nog nepnieuws ook (op de NPO). Want de het is helegaar niet de Troonrede van de Koning. Denken jullie nou werkelijk dat Wim-Lex tussen het knallen op kroondomeinen, vliegtuigje sturen en bootje varen op de Pleeplooponeessos zin & tijd heeft om een verbindend episteltje met het woord polariserend erin in elkaar te flansen? Welnee, daar heeft-ie een spookschrijver voor. "Meestal komt 99 procent van de tekst van de minister-president en slechts een heel klein stukje van de koning," vertelt de hoogleraar, aan RTL Nieuws. En wat Dick Schoof schrijft, zijn eigenlijk de woorden van de heer G. Wilders, dus dit wordt dit jaar zwaar genieten LIVE, OP DE STAATSOMROEP. Tekst volgt.