TROTS! Timon Dias is genomineerd voor de Pim Fortuynprijs, de jaarlijkse prijs voor de beste Pim Fortuyn. ūüŹÜ Hij is onder meer genomineerd omdat hij "op verfijnde en verlichte manier de dialoog aangaat over controversi√ęle onderwerpen zoals klimaat, woke en migratie" en vanwege ons liveblog over de aanval van Hamas op Isra√ęl op 7 oktober 2023. Een ongelooflijk complex onderwerp om over te berichten, zeker als je dat live doet - terwijl het nieuws zich nog ontvouwt en de omvang nog duidelijk moet worden.

In dit liveblog kun je de geboorte van een oorlog van minuut tot minuut teruglezen. De 24 uurs-redactie van GeenStijl doet al maanden onder grote druk live verslag van deze oorlog. Een grote primeur is mooi, maar deze prestatie verdient minstens zoveel journalistieke waardering.

Op 22 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. En nu weer aan het werk.