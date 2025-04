Zoals gezegd schuift om de week Timon Dias (nom de plume: Spartacus) aan om de boel eens even helemaal de moeder te duiden, of gewoon een beetje slap te ouwehoeren natuurlijk, dat kan ook. Zijn we blij mee, want Timon kan niet alleen ontzettend goed praten maar ook nog eens ontzettend goed luisteren en die combinatie is zeldzaam. Deze week ter tafel: islamofobie (een merkwaardige parapluterm die gretig wordt gebruikt om islamkritiek gelijk te schakelen aan moslimhaat, en zo een serieus en fundamenteel gesprek bemoeilijkt of onmogelijk maakt), de veelbesproken Netflix-serie Adolescence, en de handelsoorlog die Trump afgelopen woensdag begon.