The Trump administration has put a 10 percent tariff on the Heard Island and McDonald which has a population of 0 people and is inhabited only by penguins. pic.twitter.com/KCmb9nBIYD

Het fijne van omsingeld zijn door vijanden (Amerika) is dat je in elke richting kunt vuren. "Leveling the playing field" noemt-ie het. En dat gaat (net als DOGE) weer eens niet met scalpel en passer, maar met brede kwast en botte bijl. Zo breed en bot zelfs dat de heffingen per land niet berekend worden door de importheffingen, beperkingen die niet onder heffingen vallen en handelsoverschotten te verrekenen, maar simpelweg door het handelstekort van een land te delen door de export naar Amerika van dat land. En weet je, je snapt iets pas als je het makkelijk uit kunt leggen, dus ze zullen het wel snappen!

Het resultaat? De berekeningen kloppen niet, maar zijn wel waar - want Trump telt andere "vormen van bedrog" die de berekening schaart onder "currency manipulation and trade barriers" zoals btw, subsidie en vooral Europese mega-boetes voor Amerikaanse techbedrijven voor het gemak ook gewoon even onder heffingen. Dat is ongeveer hoe Trump concludeert dat de EU importheffingen van 39% aan Amerika rekent, wat het beantwoordt met een genadige Amerikaanse heffing van 20% op ALLE EU-producten.

Wereldwijde beurzen en wereldwijde leiders reageren niet unaniem enthousiast op het nieuws. Lachvertier om de pijn bij het openen van uw beleggingsapp te verzachten - na de breek.

Update 09:13 - Amerikaanse minister van Handel zegt over de EU: "They hate our beef because our beef is beautiful and theirs is weak."