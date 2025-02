Okay waar dit op neerkomt: DOGE ontsloeg vorige week donderdag nogal wat personeelsleden van de National Nuclear Security Administration (wiki), Amerika's "semi-autonomous agency within the U.S. Department of Energy which (...) maintains and enhances the safety, security, and effectiveness of the U.S. nuclear weapons stockpile." CNN en de New York Times schrijven dat er volgens "vier mensen bekend met de kwestie" zo'n 300 mensen ontslagen waren, maar een woordvoerder van het ministerie spreekt dat tegen en zegt dat "“less than 50 people” were “dismissed” from NNSA, and that the dismissed staffers “held primarily administrative and clerical roles.”"

Die laatste bewering voelt als damage control door een woordvoerder van Trumps ministerie. En als het zulke bescheiden rollen betrof, verklaart het ook niet waarom de ontslagen met zoveel urgentie geprobeerd wordt de ontslagen terug te draaien.

NBC News schrijft: "In an email sent to employees at NNSA and obtained by NBC News, officials wrote, “The termination letters for some NNSA probationary employees are being rescinded, but we do not have a good way to get in touch with those personnel.” (...) The individuals the letter refers to had been fired on Thursday and lost access to their federal government email accounts. NNSA (...) cannot reach these employees directly and is now asking recipients of the email, “Please work with your supervisors to send this information (once you get it) to people’s personal contact emails.”"

Even ernstig als geestig, maar het voelt toch ook wel weer erg onwaarschijnlijk dat een overheidswerkgever niet beschikt over privé-contactgegevens van personeel dat het 4 dagen geleden ontsloeg. Wellicht nemen ze hun mobieltjes gewoon niet op, omdat ze er wel even klaar mee zijn:

"An NNSA nuclear safety specialist fired Thursday because she was a two-year probationary employee told NBC News she was still locked out of her email, but her manager had called to inform her that her “termination was rescinded” and to report to work on Tuesday. “I will be honest, I intend to keep looking for work,” the employee said. “I will go back, but as soon as I find another role, I’ll be leaving.” Asked why she will still look for employment elsewhere, she said that she has “no faith I will keep my job.”"