Er lopen ontzettend veel journalisten in Den Haag rond en het merendeel is volkomen oninteressant, vooral de parlementaire perstypes die graag opduiken in talkshows zijn doorgaans niet te harden. Gelukkig hebben wij vandaag een uitzondering die de regel bevestigt te pakken: niemand minder dan Marc Belinfante, eindredacteur van de Haagse redactie van EenVandaag, bevindt zich al een eeuwigheid in die kaasstolp, ziet in die hoedanigheid het kabinet Schoof 1 van dichtbij ploeteren, en heeft de neiging zo nu en dan een nietsvermoedende meeuw de strot om te draaien (?).