Trump ging deze week op toernee door het Midden-Oosten en maakte van de gelegenheid geen gebruik om Israël ook even aan te doen. Wat vertelt dat ons over de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken leiders - bekoelen die tussen Trump en Netanyahu, en is er sprake van een ouderwetse bromance tussen Trump en de Saoedische Mohammad Bin Salman?

Kanye West gaat voorlopig niet meer op toernee, want ja, die maakt tegenwoordig liedjes getiteld 'Heil Hitler' en het is lastig voorstelbaar dat - pak 'm beet - de AFAS Live zo'n jongen nog boekt met het risico op een volle, enthousiast meezingende zaal. Kan subversieve kunst ook te subversief zijn, en in hoeverre is Ye daadwerkelijk een antisemiet?

