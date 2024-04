Hadden we even gemist omdat we te druk waren met het livebloggen van Iran. Maar 424 fte van de NOS-nieuwsredactie, van harte! In een LinkedIn-bericht van NOS Nieuws adjunct chef online Charlotte Biskop lezen we: "De 24 uurs-redactie van de NOS doet al maanden onder grote druk live verslag van deze oorlog."

Zo leer je nog eens wat, bijvoorbeeld dat de NOS een 24 uurs-redactie heeft. Het genomineerde liveblog op 7 oktober van de NOS 24 uurs-redactie met weinig tekst en nog minder beeld, laat staan van Shani Louk, startte om 07:40 met "Hamas vuurt vanuit Gaza raketten af op Israël, luchtalarm in Tel Aviv en Jeruzalem". Al verscheen er om 07:01 ook een uitzonderlijk mager apart NOS-nieuwsberichtje, waarvan de kop en tekst pas rond 10:49 aangescherpt werden.

Een ander Nederlands liveblog startte om 06:55 met "Raketaanvallen op Israël, militanten infiltreren grondgebied, gevechten met leger gaande".