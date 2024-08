Zo af en toe komt-ie nog voorbij in onze erotische nachtmerries, die Peter Jan Rens. Die foto dat hij zijn ex-vriendin afzet bij haar nieuwe geliefde bijvoorbeeld, en zij hem met zo'n meewarige grijns uitzwaait richting de rest van z'n leven, zorgde voor een volledige emotionele ontregeling. Welnu, Peter Jan kreeg natuurlijk een nieuwe vriendin, the way of hengsten, ene Willeke. Helaas zegt Willeke dat er 'kortgeleden' een einde is gekomen aan hun relatie. Jammer dan Willeke, want Peter Jan weet van niks. "Zegt ze dat? Wat een warrige verrassing. Ik ben het er ook niet mee eens." De relatie is ten einde gekomen en Peter Jan Rens 'is het er niet mee eens'. Dus jammer dan Willeke, jullie zitten nog steeds in de EERSTE ROND... doei