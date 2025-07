Wij snappen het ook af en toe niet meer. Volgens de een is het hele concept 'veehouderij' MOORD, volgens veel van diezelfde mensen moet de helft van alle koeien dood vanwege hun UITLAATGASSEN en nu lezen we in De Volkskrant weer dat de natuur gered kan worden door KOEIEN. Dat heeft dan weer te maken met de versprinkhanisering van onze landbouwgrond. Vroeger had je namelijk veel meer weilanden vol gras en dat was niet alleen hartstikke functioneel als graasveldje voor het vee maar ook NATUUR: grasland. Die weilanden blijken steeds meer te verdwijnen. GOH, hoe zou dat toch komen? Enfin, steeds meer weilanden worden omgeploegd tot akkerland voor het verbouwen van groenten, bloemen en andere nutteloze zooi en daar hebben dus alleen SPRINKHANEN plezier van. Tenminste, als de heleboel niet compleet wordt doodgespoten. Alle beestjes die normaal nog redelijk ongestoord konden meegenieten van al die grasvelden worden nu dus VERMOORD door D66. Weilanden zonder koeien zijn vrijwel niet rendabel, ondanks de 'graslandsubsidie' die ervoor in het leven is geroepen. Alles wat er verzonnen wordt past in het klassieke beeld van het Nederlandse boerenbeleid. Zoals een agrarische belangenmeneer het in De Volkskrant formuleert: 'De overheid heeft twintig jaar zitten slapen en nu moet alles met man en macht worden teruggedraaid.' Een echt duidelijke oplossing voor het verdwijnen van het Hollandse grasland lijkt daarom ver weg, maar wij zeggen het vast: MEER MEER MEER KOEIEN.