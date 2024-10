'S ochtends vroeg even de wei checken en een van je dieren in zwaar verminkte toestand dood aantrefften, dat gebeurt Nederlandse veehouders regelmatig sinds de komst van de wolf. Een hobbyboer uit Heukelom dacht vandaar ook door een wolf te grazen te zijn genomen toen hij een van zijn koeien in meerdere stukken in het gras vond. Nou, niet dus. Tenzij de wolf over een slagersmes beschikte. "De hals van de koe is volgens Van den Brand doorgesneden en de achter- en voorpoten zijn eraf gehaald en meegenomen. De romp van het dier ligt er nog. Zondagavond is iemand van Bij12 langsgeweest die ook vaststelde dat dit het werk van een mens moet zijn geweest."

Er loopt dus ergens een gek rond die afgelopen weekend met kleren vol koeienbloed is thuisgekomen met de poten van een uit de wei geplukte jonge koe. Ongetwijfeld prachtige stukken vlees en vroeg of laat was die koe toch wel naar de slacht gegaan, maar dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Of zoals de boer zelf zegt "Het lijkt wel een halve maniak, die spoort niet." Overigens: mag je de dader nu wel of niet wegjagen met een paintballgeweer?

De politie zoekt getuigen.