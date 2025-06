Nu zijn er ook wel erg veel dieren, waarvan een substantieel deel niets toevoegt aan de wereld, dus voor die twee duiven kunnen we nog best begrip opbrengen, maar de halsbandparkiet is echt een uiterst schattig beest, poezen zijn toppers, hazen doen geen vlieg kwaad en we begrijpen de verleiding maar acht ganzen is toch wat excessief, na pak 'm beet drie stuks had je best kunnen stoppen. Voorts maakt dat hele onthoofden het allemaal tamelijk luguber. GeenStijl waarschuwt de serie-dierenmoordenaar van het Schollebos nog één keer: hou er onmiddellijk mee op, engnek.