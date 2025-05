Hind Laroussi (beter bekend als zangeres Hind, want tja wie heet er nou Hind behalve zangeres Hind haha domme naam) kennen we van Idols, Nippplegate en natuurlijk het aanpappen met rijke mannen. Waar we haar nog niet van kenden: DIERENLEED, en dan met name het aanstichten daarvan. Hind heeft zich de woede op de hals gehaald van Stichting AAP nadat ze op Instagram een paar video's postte waarop te zien is hoe ze met leeuwen ligt te rollebollen in proletenparadijs Dubai. Zogenaamd geschoten (de beelden, niet de leeuw) in een 'sanctuary', maar wel eentje waar leeuwen niet bepaald de ruimte krijgen om lekker leeuw te zijn. Als dat wel zo was geweest had de leeuw in kwestie zangeres Hind namelijk bij de eerste aanblik aan stukken gescheurd. Één grote explosie van bloed, botten en rondvliegende siliconen. Maar het werd dus dit. De koning van de dieren, inclusief een minderjarig exemplaar, aangerand door zangeres Hind. Overigens stond ze een week eerder met een stel vastgeketende olifanten op Instagram en nog iets eerder met een dooie panter om het lijf, dus we hebben het over een recidivist. Volgens Stichting AAP is het "apathisch", wat dan wel weer geestig is. AAPathisch. Haha.