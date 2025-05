Ziet u die bange oogjes? Een spotje van Stichting Dierenlot is er niets bij. Dat krijg je dus als je het laatst overgebleven huisdier van de grootste influencer van Nederland bent. Er waren namelijk meer dieren, of eigenlijk KINDJES. De ragdolls Rover en Bruno doken overal op in de kiekjes van Jade Anna, mits ze niet op een van haar vele influencervakanties was. Tot haar volgers na een jaar opeens niets meer vernamen van de poezenbeesten en in het AD moesten lezen dat de "kindjes" waren ingeruild voor Kenneth Taylor. Nu deelt Jade Anna op Instagram een oproep. Haar fotogenieke hondje Navy, die haar naar eigen zeggen tot dog mom heeft gemaakt, is LASTIG. Navy "blaft naar andere honden" en "loopt echt irritant aan de lijn haha". Omdat ze natuurlijk met haar drukke leven zelf geen tijd heeft om week na week een puppycursus te bezoeken, wil Jade Anna het beestje "echt intern" voor "een bepaalde tijd" laten AFRICHTEN. Dus je ziet je dog mom al amper omdat ze om de haverklap voor bikinifoto's naar het buitenland reist, om vervolgens te naar een hondeninternaat moeten omdat je WELEENS BLAFT. Jade Anna van Vliet, Dierenvriend van het Jaar.