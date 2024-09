Als we in dit land ECHT niks meer te zeiken hebben is er gelukkig altijd nog hondenpoep. Konden we ons in de jaren 80 en 90 zo ongelooflijk druk om maken, als kleine Fluffer (foto) weer eens z'n strontkanaal had geleegd op de stoep. En toen kregen we andere problemen: 9/11, Pim Fortuyn, bewijsdrang van strijders van de islam, crisis op crisis, oorlog, enzovoorts. Tegenwoordig is hondenkak weer helemaal terug als probleem en dat is stiekem een heel goed teken. Dan gaat het op alle andere vlakken gewoon prima! Meer foto's na de klik.