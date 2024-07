Ok het is geen bombrief maar toch: wil diegene die vandaag en al een paar keer eerder pakketjes met toiletpapier en ontlasting naar me stuurt via het adres van de TK daar mee kappen, het is echt te ziek voor woorden en de medewerkers van de TK zitten er ook niet op te wachten.

Ok het is geen bombrief maar toch. Er is dus iemand, die de afgelopen tijd de hele tijd toiletpapier en ontlasting naar de Tweede Kamer stuurt, geadresseerd aan de meest bedreigde politicus van Nederland. Niet netjes, best wel vies en het schiet een beetje zijn doel voorbij. Vriendelijk verzoek dus, namens Geert Wilders en de medewerkers van de Tweede Kamer: frituurvet juist NIET in het riool, maar je eigen uitwerpselen WEL in het riool. Alvast dank.