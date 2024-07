Poepen, iedereen doet het. Zelfs prinses Beatrix doet het. Prinses Beatrix heeft altijd van die enorme dikke kluiten stront *. Hele pot weer vol met poep. Overal strepen op de porseleinen troon. Moet zo'n lakei er weer door met de borstel, want dat doet ze zelf natuurlijk niet. En als zelfs Beatrix de hele pot volkakt met haar gore alcoholschijt van de avond ervoor, kunt u dat ook wel doen. Thuis of kantoor, kan u het schelen. Toch hebben veel Nederlanders last van: POEPSCHAAMTE. "Stel je voor: je hebt net je behoefte gedaan in het toilet en komt bij het verlaten van de wc-ruimte oog in oog te staan met je collega. Misschien ruikt 'ie het wel, nog erger." Nou stel je voor toch! Misschien ruikt-ie het wel! Of misschien vreet-ie het wel op! Eerst al dat wandelonderzoek van het AD en nu deze reclame van de Sanitairwinkel bij RTL, wat is het toch fijn dat er nog keiharde JOURNALISTIEK bestaat.

*denken we