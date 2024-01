Zo gaat dat met die klimaatverandering: het ene moment staat u bij de Shell uw brullende V8 vol te tanken en niet veel later mestsproeit u de porseleinen velden onder. U maar denken dat de dunne derrie komt van die twijfelachtige opwarmmaaltijd van gisteravond, maar dat kan volgens onderzoekers aan het Amsterdam UMC dus ook gewoon door klimaatverandering komen. Die opwarming van de aarde zorgt tenslotte voor meer regenval, overstromingen en droogte en dat zorgt weer voor meer verspreiding van ziekteverwekkers die diarree veroorzaken. Niet alleen in de zuidelijke oorden die u kent uit de UNICEF-reclames, maar ook in ons polderlandje. "Dit speelt wereldwijd, ook in landen met hoge inkomens. Zelfs in Nederland is het een risico en kan het bij overstromingen tot vervuiling leiden." Omdat u de verwarming een graadje warmer zet, staat even later half Limburg met hun enkels in het water te racekakken. Wij dachten dat ze het over het woeste zeewater hadden toen ze waarschuwden dat Nederland zou onderlopen door klimaatverandering, maar dat bleek gewoon om spetterpoep te gaan. Maar het is nog niet te laat, we kunnen nog ingrijpen. Red het klimaat, bescherm uw anus! En gooi voor de zekerheid die net iets te oude opwarmmaaltijd maar gewoon weg.