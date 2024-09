Groot feest op de redactie van Nieuwsuur gisteren. Al dagenlang laten ze daar beelden zien van de overstromingen in Oost-Europa, allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar wat er nog een beetje aan ontbrak waren wetenschappers die wilden zeggen dat het allemaal door klimaatverandering kwam. Want je hebt pas echt wat aan dode Oost-Europeanen als ze dood zijn gegaan om de Nieuwsuur-kijker met een onprettig gevoel achter zijn televisietoestel achter te laten. En jawel, daar waren ze, van de Universiteit Utrecht nog wel, toevallig nét klaar met toevallig nét een belangrijk onderzoek waar toevallig nét wordt aangetoond dat we dit soort overstromingen veel vaker gaan zien door de klimaatverandering. Alleen: dat wordt in het onderzoek helemaal niet aangetoond. Heel duidingsdraadje (al gepost voor de Nieuwsuur-uitzending) van onderscheiden wetenschapsjournalist Maarten Keulemans daar, reactie op de uitzending hierboven. Wij gokken: ergens morgen een klein bijschrift op internet, geen rectificatie op tv.