Godgloeiende teringzooi wat een water. In Zuid-Duitsland is de Paar, een zijrivier van de Donau, gisteren buiten de oevers getreden door verschillende damdoorbraken. Door de overstromingen is een brandweerman om het leven gekomen. Opvallend genoeg is de dode nog niet opgeëist door Frans Timmermans.

De deelstaten Beieren en Baden-Würtemmberg kampen op verschillende plekken met overstromingen, modderstromen en stroomuitval. In het gebied zijn 800 Duitse militairen aanwezig om te helpen bij evacuaties en reddingsacties. De zware regenval die het hoogwater veroorzaakt houdt naar verwachting aan tot dinsdag en er zullen naar verwachting nog meer gebieden langs de Donau overstromen. Sterkte daar!