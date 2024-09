Dit keer géén beelden van de IJsseldijk te Deventer want de ellende beperkt zich tot Midden- en Oost-Europa, en dan vooral rond de Donau (mondt uit in Zwarte Zee) en Elbe (mondt bij Hamburg uit in Noordzee). In Oostenrijk zijn veel gemeenten aangeduid als rampgebied, in Polen heeft de Miedzygorze Dam het lastig en in Tsjechië zijn 'meerdere mensen vermist'. De rest kunt u lekker lezen bij grote concurrenten AD & Tele die gewoon precies hetzelfde verhaaltje van elkaar hebben overgekalkt. Regiokrantje Deventer is druk met 'Bierproeverij in een brouwerij: in Deventer kan het' (heel bijzonder inderdaad) dus daar gelukkig geen natte voeten. Bobr Kurwa & hou u veilig!