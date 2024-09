Belangwekkend nieuws uit de wereld der Formule 1, het spelletje autoracen voor rijkeluiskindjes. De boys mogen niet meer schelden & vloeken van de voorzitter van de autosportbond, Mohammed van der Staaij. Iedere scheet wordt uitgezonden via boordradio en coureurs doen nogal veel fuckie fuckie wegens onderstuur, bandenslijtage en collega's met een AtlijdGeslaagd-licentie. Gelukkig komt de F1 wel gezellig in landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten waar ze vrouwen stom vinden en ze homo's in de put gooien. Kom op. Hoe oud zijn we nou? Enfin, wat is UW favoriete scheldwoord?