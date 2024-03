Vandaag in het AD: het langverwachte artikel vol niet-moslims en niet-ambtenaren die wel gezellig meedoen met de ramadan. Lekker een maandje niet eten uit solidariteit of nieuwsgierigheid. En Ieke uit Emmen gaat nog een stapje verder. "Sommige moslims proberen tijdens de ramadan niet te schelden of te vloeken (nog opzoeken of kankerzionisten wel mag, red.). Zelf zeg ik soms 'shit', ik ga proberen om dat niet te doen." Dat snappen we helemaal Ieke. Zo slachten wij wel eens een onverdoofd schaap. Niet omdat dat moet van ons geloof, maar gewoon om het te ervaren. Deze maand moeten tevens alle vrouwen GS HQ via een andere ingang betreden, zodat we ons wat beter kunnen inleven in andere geloven. Later gooien we ook nog een paar homo's van de Euromast. Niet omdat we iets tegen homo's hebben, we zijn dol op homo's, maar gewoon uit solidariteit met onze Islamitische medemens. En wij hebben een alles-of-nietsmentaliteit, dus dan gaan we ook een maand lang spugen op alle vrouwen die we zien zonder hoofddoek. We geloven er zelf niet in, maar door een maand lang vrouwen, homo's en ongelovigen als minderwaardig beschouwen kunnen we wel heel goed "stilstaan bij de mooie dingen en meer dankbaarheid ervaren". Of om Ieke te citeren: "Uiteindelijk hoop ik zo dat de maatschappij vriendelijker wordt." Wij ook Ieke, wij ook. Fijne ramadan.

