Ik was nog helemaal in mijn Brussel Eurabia-modus en ik vond het Ramadan-sfeertje wel wat hebben.

Tijdens de vastenmaand Ramadan werd het op de een of andere manier een stuk knusser op het armetierige schooltje. De “studenten” waren blijmoedig en opgewonden en iedereen nam hapjes mee voor de iftar. Je kan veel zeggen over Marokkanen, maar potjandorie: wat kunnen ze lekker koken!

Op een avond deelde hij kopieën van de Protocollen van de Wijzen van Zion uit tijdens de les. Hij had het document van het internet geplukt en zei dat het boordevol boeiende informatie stond over de joden. Ik heb de naam van deze aanwinst voor de Ware Religie later nog eens gekoekelt, want wellicht was hij gesneuveld op de jachtvelden van Islamitische Staat maar de kans dat hij gestikt was in een mitraillette , de Belgische versie van onze kapsalon, leek mij groter.

Toen ik op een avond een T-shirt droeg met het opschrift FBI New York - dat ik voor 5 euro op de vlooienmarkt op het Vossenplein had gekocht - reageerde hij woedend: “Zoiets trek je toch niet aan hier, na 11 september.”

Op het veredelde ROC, dat later werd omgedoopt (excusez le mot) tot Al Mizan, Academie Islamique de Bruxelles , was ik samen met een moddervette, oerdomme roomblanke Waal de enige tintloze.

De eerste keer dat ik geconfronteerd werd met de mohammedaanse vastenmaand, was in Hebron in 1981. Ik woonde in Tel Aviv, werkte in de horeca en op zaterdag was ik vrij. “Weet je wat,” dacht ik: “ik ga gezellig naar Hebron.” In de soek daar stak ik nietsvermoedend een peuk op en die werd uit mijn muil geslagen door een hysterische baardman. Dat was een leermomentje, lieve lezer. Maar niet heus want jaren later woonde ik in Beiroet een Hezbollah-parade bij, op Jeruzalem-dag, de laatste vrijdag van de maand ramadan. Ik had een kater des doods van de arak, had een kegel gelijk een Schiedamse jeneverstokerij en rookte ketting. De Hezbollah-mannen lachten vriendelijk naar mij en executeerden mij niet standrechtelijk omdat ik hun intermittent vasten uitdaagde. In het diverse Beiroet gelden toch andere mores dan in het naargeestige Hebron.

Kort na 9/11 was ik in Afghanistan, samen met een legertje journalisten. Het was wederom Ramadan, maar wij paften er flink op los want echt gezellig was het niet aan het front. De strijders van de Noordelijke Alliantie - vrijwel allemaal kettingrokers - lachten ons vriendelijk toe en we werden niet gelyncht.

In Jordanië - ja ja, opa vertelt bij het haardvuur - wachtte ik op een visum voor Irak, want het was daar oorlog. Jordanië is een van de allersaaiste landen ter wereld, en dat wordt er niet beter op tijdens Ramadan. Van de pak ‘m beet 1 miljard mohammedanenmannen wereldwijd rookt ongeveer 80 procent en die zijn niet blij met dat rookverbod (en neukverbod) van dertig dagen.

Ik ging een avondje op stap met mijn boezemvriend Conny Mus (de salaam zij met hem) en Joris - zeven vinkjes - Luyendijk en we eindigden in een animeertent vol kommersjele sekswerksters. Die hoerenkit was gewoon open tijdens de vastenmaand, maar er was geen drank. Uiteindelijk moesten we verplicht dadels en ander stom fruit kopen, tegen woekerprijzen. Het voordeel was dat we die “gastvrouwen” geen fopbubbles hoefden te voeren, maar dus wel zoetigheid tegen gastronomische bedragen.

Eens was ik tijdens de vastenmaand in Ankara en daar waren heel veel kebabzaken gewoon open. Verstandige Turken waren overdag gewoon aan het eten op straat. In Sarajevo kon ik tijdens ramadan wel slivo slobberen, maar kreeg ik geen spek bij mijn eieren van de mohammedaanse uitbater van de snackbar.

Leven en laten leven, zei mijn mama zaliger altoos, en als iemand die als mohammedaan geboren is toch lekker wil snacken tijdens de vastenmaand, dan moet hij of zij dat lekker doen.

In Nederland sluiten de gelederen van de islamitische gemeenschap zich tijdens Ramadan en iedere moslim (of wat daar voor doorgaat) die niet meedoet aan het leukste en gezelligste feest van het jaar (na carnaval), wordt meewarig bekeken, zo niet als minderwaardig afgeserveerd. De Egyptenaar Monique Samuel, bekend van het Arabische tafeldansen, is van christelijke huize (hij zat samen met Margriet “M” van der Linden en Angela de Jong op de refoschool De Driestar in swingend Gouda) verplaatste zich eens in de huid van een vastende moslim en schreef deze tranentrekkende bagger voor De Groene Amsterdammert.

Samuel: Als ik op de Ramadan-maand reflecteer kan ik niet zeggen dat ik moslim ben geworden of ooit zal zijn. Maar wel dat ik nooit eerder een maand zo intens met God leefde en zoveel behoefte had aan contemplatie, reflectie en afzondering. Ik heb een verbinding en eenheid mogen voelen met de gelovige, de zoekende ziel, de bevrijde geest en iedereen die streeft naar opstaan uit de collectieve coma en realiseert dat de mens zonder God en de liefde er simpelweg is geweest. Ik ontmoette Soefi en Salafist, vierde Pinksteren en bad in de moskee, had een intense sessie met een spirituele coach, las de Bijbel en Koran op dezelfde smartphone, bad met man en vrouw, had honger en dorst en vond dat op een gegeven moment heel gewoon. Nederland is nog veel te éénkennig en bang om enige waardering op te brengen voor de Ramadan. Maar ik zal voor altijd de schoonheid ervan zien. Al is geen inzicht zoeter dan deze: God is er alle dagen van mijn leven.

Holy shit: het goede mens draagt een flinke rugzak, die ook nog eens boordevol vol met zwerfkeien zit.

Ik ben aangekomen bij de portee van mijn ramadan-essayette en afgaande op hetgeen ik hierboven geschreven heb, kan de lezer concluderen dat ik een mild en tolerant persoon ben, en dat ik het levensmotto van mijn mama uitdraag: vivere et vivere.

Maar waarom willen de kaffers van Nederlandse dagbladen en van de NPO dat iedereen een maand mee host in de ramadan-polonaise? Donder op! Wat te denken van het AD, een gazetje dat door geen enkele mohammedaan wordt gelezen (hij bezorgt de krant hooguit), maar die de komende maand dagelijkse oekazes uitkakt met als bottom line: ‘Het is net intermittent vasten, het is super gezond, het is gezellig, etcetera, etcetera.’

Kijk hiero dan!

Ramadan Mubarak! Dit is alles wat je moet weten over de ramadan in Ede!

Van vasten tot het Suikerfeest: alles wat je moet weten over de ramadan in Delft!

Van vasten tot het Suikerfeest: alles wat je moet weten over de ramadan in Apeldoorn!

Van vasten tot het Suikerfeest: alles wat je moet weten over de ramadan in Zoetermeer!

Het lijkt die knettergekke, ooit zo geweldige, Michael Moore wel die voor de ingang van de Trump Tower staat met een bordje met de tekst: We are all muslim.