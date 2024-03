Ja die ramadan, we weten het niet hoor. Wij zijn er meer van dat vrouwen gewoon dezelfde rechten hebben als mannen, lekker mee door de hoofdingang naar binnen mogen, niet verplicht zijn een hoofddoekje op te moeten want anders én dat iedereen gewoon lekker zelf z'n seksualiteit mag kiezen en vieren. Dat GroenLinks en D66 nou een spill-over-hekel aan vrouwen en homo's hebben is tot daar aan toe, maar waarom doen alle media toch mee met het knuffelbaar maken van die malle conservatieve en regressieve onderwerpingen van de islam? Nu sorteert het AD weer voor op de jaarlijkste redactie-iftar: "Doe jij als niet-moslim mee aan de ramadan? Laat het ons weten." Nou nee we kunnen dit jaar niet. Deze lauwe tjak is echt al 100x kapotgekookt, onder meer door RTL, Kanttekenaars, NPO, ND, AT5, regiomeuk en natuurlijk DOOR HET AD ZELF. Wedden dat erin komt te staan: blabla we doen hier mee aan de ramadan want we houden rekening met elkaar. Ja, was dat maar wederzijds.