Wij weten niet hoe u het begin van de Ramadan viert, maar bij 101Barz gingen ze er vol voor. Het hiphophoekje van BNNVARA, een soort debatclub voor drillbendes, nodigde Sofiane Touzani uit voor een nasheed. Een soort prijs-de-heer-muziek, maar dan voor moslims en zonder instrumenten want dat vindt Allah stom (of zo). Over de reinheid van nasheeds bestaat onder moslims sowieso discussie, maar met name in de Soennitische traditie is het een gangbare uitingsvorm. Die Touzani kennen we overigens van de panna bij de koning en niet van de betere voordrachtkunst, hetgeen niet helpt als je door deze 7 minuten lange lofzang dan wel smeekbede heen probeert te komen. Want waar kwam het volgens Touzani vooral op neer? Er wordt gemeten met 2 maten, er wordt genocide gepleegd, onze systemen houden dat in stand en moslim zijn is mooi en goed dus u moet zich bekeren en ohja broeder rijmt op moeder (5:55). Allemaal peace en love (zolang Israël niet ter sprake komt) en dan in zo'n mate dat wij ervan beginnen te verlangen naar een sessie van rapper Steen. Tot zover de NPO voor vandaag, het was weer een feest om eraan mee te betalen.