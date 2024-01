Kent u Soufiane Touzani? Die kan heel goed voetballen en ook een beetje presenteren, en daarom maakte hij voor de NOS allemaal lollige filmpjes met internationals rond het EK 2021. Maar ja, het volgende EK is pas in juni en Soufiane moet ook nog andere dingen doen, dus komende zaterdag presenteert hij de 'Purpose of Life' avond van 'Dawah Groep Utrecht' (Vrienden van Van Zanen). Maar u ziet het al op de poster, Soufiane Touzani is niet de hoofdact. Dat is namelijk Mohamed Hoblos, die helemaal uit Australië komt om een uitzinnige menigte toe te spreken. Toevallig heeft de T. zich in Mohamed verdiept, en wat blijkt? "Een gebed overslaan is erger dan een kind aanranden, de massaslachting van 7 oktober was geweldig en wie Hamas veroordeelt, is een verrader. Dat zegt de Australische prediker Mohamed Hoblos, die zaterdag in de Jaarbeurs een opzwepende redevoering houdt." Een soort NOS-liveblogger dus! Zin in zaterdag! Kom zoals je bent!

UPDATE: Hoblos mag Duitsland niet in