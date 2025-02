En de ontkenner van de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023 moet volgens de Coördinator – hier in een vorig leven lekker bijscheppend op een iftar - met een korrel zout worden genomen. De NCTV zegt dat de uitspraken van Hammuda in het bredere Palestijnse-Israëlische conflict moeten worden bekeken ‘waarin beide partijen desinformatie verspreiden en geweld inzetten tegen burgers’.

Het dubieuze islamitische drietal was vanwege homofobe en pedofiele uitspraken en een geval van pogromontkenning door Justitieminister David van Weel (VVD) en die van Asiel Marjolein Faber (PVV) de toegang tot Nederland ontzegd. Met steun van de Tweede Kamer trouwens, alleen PvdAGL, DENK en de Partij voor de Dieren waren tegen . Maar de rechter besloot anders . De ministers hadden ter onderbouwing een pakketje van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) naar de rechtbank gestuurd. Maar daar stond in dat voor twee van de sprekers niet genoeg bewijs was dat zij de openbare orde zouden verstoren.

Een cameraploeg van de publieke omroep is zaterdag in Utrecht op het terrein van de Jaarbeurs geïntimideerd door bewakers van de Ramadan Expo. Tevens werden verslaggevers van een landelijk dagblad de toegang ontzegd. De pers had zich verzameld om verslag te doen van het bezoek van de drie omstreden islamitische predikers Mohammed Hijab, Ali Hammuda en Abu Bakr Zoud. Maar vrije nieuwsgaring bleek gisteravond dus niet mogelijk in de stad van PvdAGL-burgemeester Sharon Dijksma.

De terreurbestrijder stelt daarmee de slachtpartij op het Supernova Festival - want dat is de gebeurtenis die sjeik Hammuda ontkent - waar 364 bezoekers door Hamas werden vermoord en verkracht (of een combinatie daarvan), 40 werden ontvoerd en een veelvoud van hen gewond raakte, gelijk aan het recht van Israël om zichzelf te verdedigen na het door Hamas aangerichte pogrom. Een ronduit walgelijke stelling van de NCTV die het vertrouwen in de organisatie verder doet afnemen. Vergeet niet dat dit de club van Abderrahim El Manouzi is die - al dan niet met USB-sticks in zijn achterste; kun je daar anaalkanker van krijgen? – staatsgeheimen naar de Marokkaanse koning lekte.

Enfin, die opmerkelijke NCTV-inschattingen over het onverdraagzame moslimdrietal is volgens rechter Rein Odink de reden waarom hij het besluit van Van Weel en Faber aan de kant schoof. En nu zijn er dus journalisten geïntimideerd.

De ramadanbeurs is de aftrap voor de moslimvastenmaand, ‘een maand van bezinning, samenkomen en lekker eten’ volgens het AD. Een aardige bijverdienste voor de organisator van de Ramadan Expo – de omstreden Dawah Groep - bovendien. Een kaartje kost 40 euro, 30.000 bezoekers worden verwacht dus da’s een omzet van 1,2 miljoen. En de Jaarbeurs is maar al te gewillig daar een graantje van mee te pikken.

Het is voor liefhebbers van de vrijheid van meningsuiting een ingewikkeld dilemma: is het wenselijk dat de overheid kan bepalen welke buitenlandse sprekers welkom zijn? Het zou in ieder geval schelen als diezelfde overheid overtuigend onder woorden kan brengen waarom bepaalde sprekers niet welkom zouden zijn. En dat is in dit geval – mede dankzij de NCTV - niet gelukt. Ook zou het helpen als de magistratuur in soortgelijke gevallen een rechter naar voren schuift die niet de schijn van vooringenomenheid over zich heeft.

Bovenal zou de vraag moeten zijn wat Nederland aan moet met 30.000 Nederlandse moslims die naar Utrecht afreizen en vrijwillig 40 euro betalen om daar naar homofobe pedofilie aanmoedigende pogromontkenners te luisteren.

Fijne ramadan allemaal!