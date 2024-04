Nou u hebt het heeeeeel misschien GEMIST in de media maar het is weer Suikerfeest, en wat zijn we allemaal weer in jubelstemming. Sjonge jonge wat zijn we blij. Wat zijn we blij om al die uitwassen van antisemitisme, homohaat, vrouwenhaat, haat voor andersdenkenden, haat voor andersgelovigen, haat voor de Nederlandse samenleving en haat voor mensen die haat hebben aan de haat. Als een stel koorkneuzen worden we met al die zalvende verhalen als 'en we gaven de resterende baklava aan de buurman' weer collectief in de rij gezet om te applaudisseren voor al die dappere mensen die in het extreem racistische land Nederland tegen alle verwachtingen in toch zomaar hun plekje hebben gevonden. En als het even kan hangen we (lees: RTL Nieuws) er nog schuld of schande aan: "Ramadan voelt dit jaar anders door situatie Gaza: 'Kan niet zo genieten van mijn maaltijd'."

WIJ doen vanavond effe niet mee aan die intolerante, agressieve, intimiderende en normen en waarden van de samenleving ontwrichtende crack. Wij vinden namelijk dat homo's wél gewoon hand in hand mogen lopen zonder dat het haram is en zonder dat je daar een kettingslot voor in je bek krijgt, we vinden het niet normaal dat vrouwen direct of indirect gedwongen worden een hoofddoek te dragen, we vinden het waardeloos dat vrouwen niet gewoon door de hoofdingang naar binnen mogen, we vinden het triest dat niemand durft te benoemen dat het leeuwendeel van het antisemitisme afkomstig is van opgeschoten moslimjongeren, we vinden het lachwekkend dat iedereen die ook maar een klein vraagteken achter de benepen normen en waarden van de islam zet in de hoek van de xenofobie of islamofobie wordt gedrukt én we vinden het potsierlijk dat al die GroenLinks- en D66-figuren die in Raqqa als allereerste van het dak zouden gaan met de bek vooraan staan om de islamisering (maatschappelijk, cultureel, politiek, enz.) wit te wassen als iets geweldigs. Maar hey, fucking Eid Mubarak he.