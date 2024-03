U snapt er weer eens niets van. Het is júíst neutraal om boa's met een hoofddoekje (en een keppeltje! en een tulband!) toe te laten. En het is ook júíst neutraal om als gemeente een religieuze bijeenkomst (iftar) te organiseren. En het is júíst nog veel neutraler om dan ook alle medewerkers op te roepen een dag te vasten in het kader van de '1 dag vasten challenge'. Dat is júíst inclusief! Dat is júíst hoe verbinding werkt. En als u dat anders ziet, dan komt dat gewoon door uw witte blik! Groetjes van neutrale burgemeester Marcouch!