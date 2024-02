Het is vrij simpel: een boa heeft een uniform. Bij dat uniform passen geen religieuze uitingen zoals een hoofddoek. Een hoofddoek, die je af kunt doen, is iets anders dan kaal zijn, of groot zijn, of wit zijn. Voor groot zijn kies je niet (behalve in de sportschool hè makkers), voor kaal zijn kies je niet (zie Van Barneveld, Raymond) en voor wit zijn kies je niet. Maar volgens NRC Handelsblad (De Volkskrant was al om) is deze visie op neutraliteit "een witte blik" en moeten we daar juist vanaf. Alsof het onmogelijk is om niet "wit" te zijn en te vinden dat een boa in uniform gewoon geen hoofddoek moet dragen. Alsof een visie op neutraliteit gediskwalificeerd kan worden door dit "een witte blik" te noemen. Alsof onze manier van de overheid organiseren eigenlijk inherent fout is, omdat de overheid is opgezet door allemaal mensen die met een witte blik de Grondwet schreven, met een witte blik grondrechten vastlegden en met een witte blik besloten tot de scheiding van kerk en staat. Alsof we met zijn allen beter kunnen zeggen: laat maar zitten die neutrale overheid, laat maar zitten die vrije pers, laat maar zitten die vrijheid van meningsuiting, dat zijn allemaal begrippen die passen bij "een witte blik". Alsof je zegt: immigratie verandert onze samenleving helemaal niet, daar mag je niet over zeuren, maar daarna moet je je de regels wel zo aanpassen dat ze ook passen bij die nieuwe religies, hoe intolerant en vrouwonvriendelijk die ook zijn, want anders gebruik je "een witte blik". Echt, we hebben nog nooit zoiets wits en wereldvreemds gehoord eigenlijk.