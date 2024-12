Goed nieuws voor iedereen in Syrië die 'm een beetje knijpt omdat die rebellen die de troepen van Assad verjagen ook geen lieverdjes zijn: leider Abu Mohammed al-Jolani van Hayat Tahrir al-Sham heeft volgens NRC Handelsblad een ontwikkeling doorgemaakt 'van jihadist tot pragmaticus'. Een beetje zoals Volkert van der Graaf een ontwikkeling doormaakte van politiek moordenaar tot fanatiek deelnemer aan hardloopwedstrijden. Een soort padvinder, min of meer: "de groepering heeft weliswaar autoritaire trekken en een islamistische agenda, maar valt niet meer te kenmerken als jihadistisch." Nou hadden wij eigenlijk van Aboutaleb geleerd dat iedere moslim een beetje jihadist is, maar dat geldt dus niet voor de autoritaire islamisten die straks in Syrië de dienst uitmaken. Oordeelt u zelf hierrr op basis een interview met PBS uit 2021. Er waait eindelijk een frisse wind door de ingedutte Syrische politiek!