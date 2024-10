NRC Handelsblad zegt al lang niet meer dat het de slijpsteen voor de geest is, en dat is volkomen terecht. Want of het nu achterlijke reisjes zijn, idiote lezingen van 'Amerikakenner' Charles Groenhuijsen, alles van Carolina Trujillo, de bevooroordeelde verslaggeving over Israël, of columns waarin brave bloggers worden vergeleken met de Taliban: er wordt een hoop geslepen op het Rokin, maar uw geest is het niet. Nu dit weer. Susan Smit wordt geïnterviewd door Pieter van der Wielen en wij weten niet goed wat erger is: het ongeïnformeerde geblaat over het matriarchaat van Smit (wat dus totale onzin is), of die blik van 'ah-ja-interessant-vertelt-u-verder' van Van der Wielen, een presentator die ooit the next big thing leek bij de VPRO maar uiteindelijk beter was in tongen met Georgina Verbaan dan in denken en inmiddels zijn inkomen bij elkaar schnabbelt, terwijl hij iedere zaterdag de domme helft is in een duo met Mieke van der Weij (dat is echt een prestatie, red.) en dus een podcast maakt voor NRC Handelsblad, een krant die zich meer en meer lijkt te richten op exact dezelfde doelgroep als Omroep MAX, namelijk half hersendode bejaarden met veel te veel geld en veel te weinig verstand, die nooit een boek lezen en daarom benieuwd zijn wat iemand als Susan Smit te zeggen heeft over het matriarchaat. Maar nogmaals: dat is dus onzin. Misschien kan Pieter van der Wielen de volgende keer Laurens Buijs interviewen?