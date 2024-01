Slecht nieuws voor Rechts Nederland: het spel is uit. De volgende verkiezingen gaan gewonnen worden door Links, dat nu eindelijk een winnende strategie heeft gevonden. NRC-columnist Carolina Trujillo is er namelijk achter gekomen dat linkse politici altijd de waarheid spreken, terwijl rechtse politici ("fout rechts") keihard liegen en allemaal dingen beloven die ze helemaal niet waar kunnen maken. Maar omdat de kiezer achterlijk is en die beloftes gelooft, wint Rechts steeds de verkiezingen. Maar... wat nu... als linkse politici ook gaan liegen en dingen beloven die ze niet waar kunnen maken? Ha! Dan gaan de kiezers juist weer Links stemmen natuurlijk. Een waterdicht plan. Op dit moment is er koortsachtig overleg tussen PVV, JA21, BVNL en Groep Hilbrand Nawijn over een Masterplan dat er voor moet zorgen dat Frans Timmermans deze column niet leest. Betere ideeën dan Wybren van Haga naar Maastricht laten fietsen met een stapel videobanden van opgenomen afleveringen Bassie & Adriaan om hem af te leiden hebben ze niet, maar misschien kunt u iets bedenken. De tijd dringt.