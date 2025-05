Ook in Suriname houden ze verkiezingen, en sinds Desi Bouterse daarmee is gestopt zijn die een stuk minder spannend. Toch doet zijn partij nog gewoon mee, en niet zonder succes: de NDP is de grootste partij geworden, gevolgd door de VHP, de partij van huidig president Santokhi. ALLE PARTIJEN, inclusief de ABOP van drugshandelaar en allround rebel Ronnie Brunswijk, haten Santokhi zodat die wordt onderworpen aan een prachtige Nederlandse democratische traditie: het cordon sanitair. Daarmee lijkt zich historie af te tekenen waar die Nederlandse democratische traditie en Stef Blok nog een puntje aan kunnen zuigen: Suriname krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. Jenny Simons mag straks de onderhandelingen met Trump aangaan over de Surinaamse olieschatten. Maar nog veel belangrijker zijn de onderhandelingen met Nederland over HERSTELBETALINGEN. En tegen een vrouw zegt een man simpelweg moeilijker NEE. Een uitstekende reden om onze Hollandse hartjes vast te houden en premier Schoof (voor zolang hij er nog zit) nog eens goed op zijn Hollandse hartje te drukken: poot stijf houden, jongen, geen herstelbetalingen!